Cantora até confidenciou que já tem um novo imóvel para chamar de seu e fez uma foto na frente da propriedade

Rio de Janeiro – RJ

O imbróglio judicial envolvendo Lexa e MC Guimê ganhou mais um capítulo nesta segunda-feira (24) com a divulgação que os dois teriam recebido ordem de despejo por conta de uma dívida de R$ 3 milhões pela compra de um imóvel no condomínio Alphaville (SP), em 2016. A cantora negou que tenha sido despejada e ainda revelou que não assinou nenhum documento referente a negociação. “Quem assinou foi o Guimê e ele assinou o contrato mais bizarro do mundo porque confiou nas pessoas erradas.”



“Saí de lá há anos e essa casa foi o maior erro da vida do Guimê. O imóvel tinha carnês de IPTU atrasados, problemas na estrutura e a planta estava toda irregular na prefeitura. Os donos não tinham pago a construtora e aí começaram a cobrar o Guimê. Nunca me envolvi nas negociações e sempre fiquei de fora. Eles [os proprietários] agora querem pagar de santos?, questionou Lexa.



O valor do imóvel inicial seria de R$ 2,2 milhões, mas representantes dos proprietários alegam que o cantor, expulso do BBB 23 por acusação de importunação sexual, deixou de pagar mais de R$ 700 mil nos últimos sete anos. Atualmente, o valor da dívida é estimado em quase R$ 3 milhões. Lexa fez questão de alertar as pessoas sobre o perigo de uma negociação imobiliária. “Antes de assinar um contrato, leia e releia tudo porque depois você se lasca todo e sai perdendo”, explicou.



A cantora até confidenciou que já tem um novo imóvel para chamar de seu e fez uma foto na frente da propriedade. “Essa aí é a minha casa nova, que eu COMPREI com muito orgulho e ficará pronta ano que vem. Uma casa correta, com a documentação certinha, tudo ok. Não tinha postado antes porque estava esperando ficar pronta para dividir com vocês esse momento especial. Graças a Deus conquistei minhas coisas com muita luta e trabalhando muito.”