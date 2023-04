Luana Piovani afirma sofrer com crises de ansiedade após batalha judicial com Scooby

Atriz contou também que o período mais desafiador da vida foi durante todo o processo, quando percebeu que os atritos com o ex-marido estavam resvalando nos três filhos

Luana Piovani concedeu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular (Record), no domingo (23), e afirmou que sofre com crises de ansiedade após o início da batalha judicial com o ex-marido Pedro Scooby. De passagem pelo Brasil, a atriz relatou ainda ter sofrido violência processual de uma juíza.



Na audiência mais recente, que ocorreu em Portugal, onde Luana se mudou com Scooby há quatro anos, a atriz afirma que sofreu diversos constrangimentos. “Aconteceu uma coisa horrível. Entrei na sala, era uma juíza, uma mulher, que me constrange quando ela fala sobre o salário mínimo português, como se ela vivesse baseada nesse salário de lá ou como se o nosso nível de vida se baseasse em algum tipo de salário mínimo”.



Ela contou que, na ocasião, chegou a enfrentar uma crise na frente da magistrada e de Scooby, e que isso ocorre deste o início dos desentendimentos.



“Sinto uma aceleração do batimento cardíaco, sudorese, confusão de pensamentos e respiração curta. Quando começou a me dar taquicardia e a crise, eu me organizei e falei ‘não vou me deixar abater’. Então abri as minhas pernas, deixei minha coluna ereta e organizei minha respiração”, disse.

Na entrevista, Maria Câmara, advogada de Luana, explica que a violência processual pode ser praticada tantos pelas partes envolvidas em um processo ou por juízes, promotores e advogados. “No caso do judiciário, ele pode ter comportamentos intimidatórios e constranger quando permite condutas abusivas de uma das partes contra as outras.”



A atriz contou também que o período mais desafiador da vida foi durante todo o processo, quando percebeu que os atritos com o ex-marido estavam resvalando nos três filhos que o ex-casal tem junto: Dom, de 11, e os gêmeos Bem e Liz.



“Meu filho mais velho sente mais, me doeu profundamente. Eu tenho essa memória, sei que gosto tem porque vivi na separação dos meus pais.”