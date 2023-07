Lázaro Ramos recorda sobre importância de ‘tempo’ com Taís Araújo para continuar o casamento

Lázaro e Taís estão casados há 16 anos, mas o ator relembra que, na época da separação, os dois estavam vivendo uma “adolescência tardia”

Lázaro Ramos falou pela primeira vez em detalhes sobre o término do relacionamento com Tais Araújo em 2008. A declaração foi feita durante a sua participação no podcast Quem pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. O casal ficou separado por pouco tempo e logo reataram o namoro. Segundo ator, a decisão de romper com a amada aconteceu porque a relação “estava ruim”.

“Estava ruim, estava precisando. A gente tinha que limpar algumas coisas e não ia limpar se tivesse junto. Tenho certeza. Só limpou porque teve a pausa. Na pausa a gente se reencontrou e se reconstruiu.”

Lázaro e Taís estão casados há 16 anos, mas o ator relembra que, na época da separação, os dois estavam vivendo uma “adolescência tardia”, o que dificultou o amadurecimento da relação. “Tinha isso também: ‘separei, vou curtir’ […] tentei, mas tinha algo mal resolvido e complementar entre a gente”, relata.

“Eu vivi um pouco uma adolescência tardia na separação. Você chega em outra cidade, não tendo vivido adolescência, tenho namorado pouco e você fica conhecido. Você começa a ter pessoas que se interessam por você. Tem uma vaidade, que é real, não vou esconder”, afirmou.

O artista ainda pontuou que foi por conta dessa pausa que o dois conseguiriam voltar a se relacionar. “Na pausa a gente se reencontrou e reconstruiu”. No entanto, ele cita que antes de Taís, não acreditava em pausa. “Eu achava que esse negócio de dar um tempo é acabar. No meu caso não foi, foi um tempo mesmo”, frisou.

Lázaro declarou que sabia que os dois iriam voltar e que não ficou chateado quando Taís começou a namorar outra pessoa depois que eles terminaram. “Eu sabia que ia voltar a qualquer momento, quando a gente se separou eu falei: ‘A gente vai voltar’. Eu sabia”

Hoje, o casal consegue gerenciar o relacionamento e as pausas necessárias para manter a relação saudável. Conforme pontua, ambos mantém a sua individualidade.

Estadão Conteúdo