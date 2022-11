Kerline é a 11ª peoa eliminada do reality A Fazenda 14

Bárbara foi a peoa que recebeu mais votos para permanecer no reality com 39,45%. Moranguinho teve 37,37% da preferência do público

Kerline foi a 11ª peoa eliminada na roça desta temporada do reality A Fazenda 14 (Record) com 23,18% dos votos, confirmando a enquete do F5. Ela disputava a permanência no reality com Bárbara Borges e Moranguinho, na noite desta quinta-feira (24).

Bárbara foi a peoa que recebeu mais votos para permanecer no reality com 39,45%. Moranguinho teve 37,37% da preferência do público. No reality da Record TV, o público vota em quem deseja que permaneça no jogo e o menos votado deixa a competição.

Kerline falou que não tinha ideia de como era difícil o jogo, elogiou a estrutura e dinâmica do reality e deixou sua torcida para Bárbara. “É muita pressão [o reality], não esperava que fosse assim. Eu achei que fui longe demais no jogo”, disse

Bárbara foi a primeira peoa a receber uma nova chance do público de voltar ao jogo.

Galisteu disse que a ordem do anúncio dos peões salvos não tinha relação com a votação. Ao ouvir que tinha sido salva pelo público, a atriz agradeceu ao público. “Obrigada público por tudo, por disponibilizar seu precioso tempo para [votar] para eu estar aqui”, disse no caminho para a sede da fazenda, onde foi recebida com abraços dos aliados Iran Malfitano, Pelé e André Marinho.

Moranguinho foi a segunda peoa salva pelo público. Ela voltou para a casa da fazenda agradecendo ao público: “Obrigada, Brasil. Obrigada, gente linda”, dizia no caminho a sede. Ela entrou na casa cantando novamente o hit “Amor de Chocolate” do marido Naldo Benny e foi recebida aos gritos pelas aliadas Bia, Pétala e Deolane