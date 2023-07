Kelly Key mostra transição capilar e recebe chuva de elogios dos fãs: ‘Amando nova versão’

Na última segunda-feira, Kelly Key fez questão de registrar e compartilhar um momento ao lado do marido

Kelly Key compartilhou fotos nesta terça-feira, 4, no Instagram, mostrando suas madeixas naturais, com fios cacheados, ao fazer uma reflexão.



“Na jornada da aceitação, aprendi a amar cada traço autêntico de mim. Hoje, celebro meu cabelo natural e tudo o que me torna única”, escreveu Kelly, que atualmente mora em Angola, na África, com a família.



A transição capilar da cantora chamou a atenção dos seguidores, que enviaram várias mensagens de apoio à ela.

“Cabelo lindooooo, leve a verdadeiro! Amando essa sua nova versão”, disse uma seguidora. “Charmosíssima. O cabelo natural está perfeito”, comentou outra. “É libertador ! Eu amo meu cabelo natural”, confessou uma fã. “Adorei o cabelo anos 1990?, declarou outra.



Na última segunda-feira, Kelly Key fez questão de registrar e compartilhar um momento ao lado do marido, o empresário Mico Freitas. Ela aparece sorridente e explica o motivo.



“Desconstruindo estereótipos: Não estamos por trás, estamos lado a lado! Que essa segunda-feira seja só o começo de uma semana cheia de realizações e inspirações compartilhadas. Juntos, somos imbatíveis!”, escreveu a cantora.



“Gente como a gente … Maravilhosos, uma família de verdade”, disse um seguidor. “Amo esse casal. Vocês são inspiração”, declarou outro.

Estadão Conteúdo