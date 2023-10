Kayky Brito fala pela primeira vez após ser atropelado

Ator sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado, na madrugada do dia 2 de setembro

Folhapress

São Paulo – SP

O ator Kayky Brito, 34, falou pela primeira vez desde o acidente de carro que sofreu no dia 2 de setembro. Ele gravou um vídeo e postou no Instagram mostrando que está bem, agradecendo ainda o motorista Diones Coelho da Silva.

“Brigado todos vocês, meus fãs que mandaram mensagem. Obrigado de coração, eu leio todas as mensagens. Obrigado ao motorista que salvou a minha vida e que chamou os Bombeiros. Obrigado à minha família. Viver é um milagre. Tô aqui falando e andando até”, disse.

No vídeo, não tá menção ao amigo Bruno de Luca, que estava com ele na hora do acidente, e a esposa, Tamara Dalcanale.

ACIDENTE

O ator sofreu politraumatismo e traumatismo cranioencefálico após ser atropelado na altura do posto 6 da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada do dia 2 de setembro.

Ele estava em um quiosque na orla acompanhado de amigos, quando atravessou a rua para buscar algo em um carro. Na volta, ele foi atropelado por um carro de aplicativo que levava uma passageira e sua filha.

O ator foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto e, posteriormente, transferido para o Copa D’Or. O artista, que chegou a ficar em estado grave, recebeu alta do hospital na sexta-feira (29).

VÍDEO

No último desenrolar do caso, Kayky aparece conversando com Bruno De Luca e uma mulher, que não teve o nome divulgado, em um vídeo obtido pelo Domingo Espetacular (Record). Ele tenta interagir e beijar o rosto da jovem, mas é afastado diversas vezes pelo amigo.

