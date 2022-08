Karoline Lima posta foto com filha recém-nascida e família: ‘É sobre quem fica’

O nascimento de Cecília aconteceu pouco depois da separação do jogador do Real Madrid, Éder Militão, e a influenciadora digital

Karoline Lima, de 26 anos, compartilhou uma foto em que aparece com a filha recém-nascida, Cecília, e a família no último domingo (31). “É sobre quem fica. Família”, escreveu a influencer na legenda da publicação no Instagram.

O jogador de futebol Éder Militão, pai da bebê, que gerou polêmica ao sair para curtir a noite e viagens durante a gravidez de Karoline, não aparece na foto. O nascimento de Cecília aconteceu pouco depois da separação do jogador do Real Madrid e a influenciadora digital.

Quando estava na reta final da gravidez, Karoline fez um desabafo e resolveu expor o jogador. A influencer justificou seu sumiço das redes sociais afirmando que estava sentindo dores e que a bebê já estava encaixada para nascer. Ao falar do companheiro, ela disse que ele poderia ser encontrado “nas melhores baladas de Miami”.