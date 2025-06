Juliette rebate críticas por remix de ‘Vem Morena’ e defende Luiz Gonzaga

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Juliette resolveu rebater as críticas que recebeu ao anunciar o remix de um dos clássicos de Luiz Gonzaga: “Vem Morena”. A cantora, que regravou o hit com Dennis DJ, lamentou os comentários negativos dos internautas. “Você vê que a pessoa quer só ‘arengar’. Arengar é ‘briga besta’. A pessoa quer criticar quando diz que a música que acabei de lançar tem a letra ruim. A canção é de Luiz Gonzaga, gente!”, reclamou a cantora

A campeã do BBB 21 continuou desabafando sobre os haters e disse que se sente perseguida: “A música ‘Vem Morena’, que é um clássico que eu ouvia desde criancinha…

Eles falam mal da letra, que é de Gonzaga. Imagina o que acontece com as outras! A mesma coisa aconteceu com ‘Disparada’, interpretada por Jair Rodrigues. Virou meme porque acharam que era minha. Acharam também que a letra era minha. Eu bem queria!”, comentou Juliette. “É luta, companheiro.”

O anúncio da parceria da cantora com Dennis DJ aconteceu nesta segunda-feira (2). Juliette recebeu vários elogios, mas as críticas se sobressaíram. “Impressionante que ela não cria nada”, disparou uma usuária do X. “Todo ano ela estraga algum clássico de São João”, criticou outro. “Essa tenta, mas não engaja nada”, completou um terceiro.