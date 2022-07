Julia Dalavia é vista em clima de romance com ator João Vithor Oliveira

Os dois aparecem em imagens quase se beijando num restaurante; A empresária da atriz diz que não pode comentar sobre a vida pessoal dela

A atriz Julia Dalavia, 24, que em “Pantanal” vive a personagem Guta, parece ter engatado um novo relacionamento. Segundo o Extra, ela está namorando o ator ex-Malhação João Vithor Oliveira.

Os dois, inclusive, foram flagrados pela publicação em clima de romance no Rio de Janeiro. Ambos aparecem em imagens quase se beijando num restaurante carioca.

A empresária de Julia diz que não pode comentar sobre a vida pessoal dela. Já a assessoria da artista ainda não havia comentado sobre essa solicitação.

Foto: Reprodução

Na trama da Globo, Guta já protagonizou cenas quentes como com Tadeu, personagem vivido por José Loreto. Ambos já tomaram banho de rio nus e esquentaram as redes sociais com beijões de língua.

Julia Dalavia falou em recente entrevista sobre sua orientação sexual. Ela se identifica como bissexual e diz que tenta tirar o foco deste assunto. “Se sou bi ou não, hetero ou não… Gosto de pessoas, com quem me identifico e conecto. Existe tanta gente legal no mundo, não sei se consigo me enquadrar numa coisa ou em outra, declarou.

A atriz também contou que não se incomoda com as cenas de sexo e nudez na novela -desde que não objetifiquem seu corpo. Para ela, tudo bem “se o take não for gratuito e ajudar a contar a história”.