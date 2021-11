José de Abreu faz noite de autógrafos do livro ‘Abreugrafia’

Na autobiografia, escrita ao longo dos últimos quatro anos, José de Abreu conta fatos curiosos e como foi sua vida antes e depois da fama

Tonico Pereira, Marcelo Freixo, Claudia Wildberger, entre outros amigos e familiares do ator José de Abreu, passaram na noite desta quinta-feira, 18, pela Livraria da Travessa do Shopping Leblon, no Rio, para a noite carioca de autógrafos do livro “Abreugrafia – Livros I e II”.

Em sua autobiografia, o ator conta, de forma honesta e sincera, episódios nunca antes revelados sobre sua vida pessoal e profissional. Com prefácios do diretor de teatro Luís Artur Nunes e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a obra recebe o espirituoso título Abreugrafia, num inteligente jogo de palavras que faz alusão à exposição do íntimo e ao processo de escrita.

O “Livro I – Antes da fama” acompanha a saga da sua família desde a chegada a São Paulo, passando pela infância e adolescência do menino Zé no interior. O texto narra acontecimentos inusitados e reveladores de sua trajetória pessoal, como a chegada de seu Nono vindo da Itália, o tempo passado com o avô na lavoura de café em Santa Rita do Passa Quatro, as aventuras da infância caipira, a morte do pai delegado de polícia, o episódio de abuso sofrido no Seminário Menor Maria Imaculada, em Ribeirão Preto, quando cursava o segundo ano do antigo ginásio, a descoberta do talento de ator, produtor e agitador cultural, o início de grandes amizades, os anos de autoexílio na Europa e a volta ao Brasil.

No “Livro II – Depois da Fama”, Zé de Abreu faz um passeio por seus anos de sucesso na televisão. O autor conta como se deu a contratação pela TV Globo, em 1980, um ano após ter recebido o Kikito de melhor ator no Festival de Gramado pelo filme A Intrusa; a mudança para o Rio de Janeiro; sua bem-sucedida carreira no teatro, televisão e cinema; suas aventuras pelo mundo, o ativismo político e as grandes paixões que viveu.

