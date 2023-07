Joelma passa mal de novo em show e cancela agenda de turnê ‘Isso é Calypso’

Quadro médico não foi detalhado, mas cantora sofre com sequelas de Covid-19, como falta de ar e derrames

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Joelma passou mal durante um show em Santa Maria das Barreiras, no Pará, neste sábado (22). Por orientação médica, a cantora cancelou sua agenda de apresentações por tempo indeterminado.

“Meus babys, cantar para vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%”, disse, ao anunciar a pausa dos shows em sua conta do Instagram.

A artista teve uma “recaída”, segundo divulgou a empresa que administra sua carreira. “Por orientação médica, [Joelma] seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado”, consta na nota da Jshows.

Não é a primeira vez que Joelma cancela apresentações por problemas de saúde, ainda que a causa ainda não tenha sido revelada. A cantora sofre com sequelas da covid-19

Os shows dos dias 11, 12 e 15 de julho, que aconteceriam nas cidades de Teresina, no Piauí, Crato, no Ceará e Gravatá, em Pernambuco, também foram cancelados por razões médicas.

A decisão foi tomada após Joelma ter passado por dificuldades respiratórias durante um show em Bragança, no Pará, e ser atendida pelo Samu.

Apesar do quadro médico da artista não ter sido detalhado, ela desabafou aos fãs que vem sofrendo com sequelas da Covid-19 há dois anos.

A revelação foi feita durante um show em novembro de 2022, em São Paulo.

“Eu tive três derrames oculares. E algumas paradas cardíacas, mas isso ninguém sabe. Passei por isso sozinha. Mas Ele [Deus] é a minha força. Nele eu posso todas as coisas”, disse a cantora na ocasião.