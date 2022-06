João Vicente revela ter evitado afogamento de Caetano Veloso

O ator esteve no “Que História É Essa, Porchat?”, e contou detalhes de um susto que passou ao lado do cantor

João Vicente de Castro participou do programa “Que História É Essa, Porchat?”, que foi exibido nesta quarta-feira, 29, e revelou que já evitou um afogamento de Caetano Veloso. “Estava eu, dia 31 de dezembro, num barco. Eu, Caetano e Queen Latifah”, iniciou. Segundo ele, outras pessoas estavam presentes – como Paula Lavigne, mulher de Caetano – e todos iriam passar a virada de ano em Salvador.

“Estávamos ali ao redor de Salvador, pegamos um barco para fazer uma viagem antes do dia 1º para Iemanjá abençoar”, contou. Até que, então, decidiram parar em uma praia. “Pulei na água meio que para fazer um número, mas estava uma distância boa de olho e ruim de nado”, disse. “E Caetano ficou sentado na beira do barco “

O cantor estava em dúvida se entraria ou não na água, mas logo foi encorajado por Paula Lavigne e pulou. “Eu nunca poderia imaginar que Caetano teria algum problema com o mar. Para mim, Caetano mergulha e sai um caranguejo cantando ‘aqui no mar’, os golfinhos acompanhando”, brincou o ator.

Caetano, que estava nadando, começou a ficar cansado. João contou que foi se aproximando do cantor e ele olhou em seus olhos e disse: “Eu estou com medo”.

“Ele é meu padrinho, mas também é o Caetano Veloso. Então aí você olha e está vendo Caetano Veloso se afogando. E um amigo meu que é mais pragmático gritou de lá (do barco): ‘Boie, Caetano'”, contou João.

O ator foi tentar salvar o cantor, que, no desespero, acabou se agarrando nele. João então tentou pedir um bote e um colete salva-vidas, mas não deu certo. “O que se faz em uma situação dessas? Ouvi dizer que é [dar] um soco na cara. Mas isso funciona na teoria. Imagina eu dar um soco no Caetano e ele não apaga?” No entanto, logo chegou um bote e resgatou os dois.

Estadão Conteúdo.