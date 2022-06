João Guilherme rebate críticas e diz “Recalcadinhos”

O irmão de Zé Felipe recebeu uma sequência de comentários negativos após um vídeo dançando na festa da sobrinha

João Guilherme, de 20 anos, rebateu diversas críticas que recebeu por um vídeo no qual aparece dançando na festa de aniversário de 1 ano da sobrinha Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca, nesta segunda-feira (30).

“Vocês que falam bosta são recalcadinhos. Tenho uma família linda, eu me divirto, estou na minha melhor fase e vocês não se aguentam me vendo próximo das pessoas que vocês desejam. Perdem o tempo com comentários irrelevantes. Faz teu corre virar”, escreveu João Guilherme nas redes.

No post, alguns fãs apoiaram o ator. “Não ligue João, as pessoas são invejosas e não gostam de ver ninguém feliz! Tentam arrastar a infelicidade deles nos outros! Não tens que provar nada a ninguém! Vive a tua vida”, escreveu uma internauta.