João Guilherme e Yasmin Brunet são vistos aos beijos em aniversário de Luísa Sonza

Após boatos de que estaria engatando uma nova relação, a modelo Yasmin Brunet, 34, apareceu aos beijos com o ator João Guilherme, 20, na festa de aniversário da cantora Luísa Sonza, 24, que aconteceu na última segunda-feira (18) em São Paulo.

Um perfil do Instagram chamado “Celebs” publicou o vídeo do momento em que os dois se beijam. Na festa, também estavam presentes o surfista Gabriel Medina, ex-marido da modelo, e a ex-bbb Jade Picon, ex-namorada do ator.

Brunet enfrentava boatos de que estaria namorando o rapper Xamã, 32. As suposições dos fãs e internautas apenas aumentaram quando ela deixou um comentário em uma foto do artista, também na segunda. “Várias queixas”, escreveu ela, fazendo referência à música “Várias Queixas de Você”, do grupo Gilsons.

Após o envolvimento dos dois, os internautas reagiram e ficaram chocados com a quantidade de mulheres famosas que João Guilherme já beijou. “Mari Rios, Duda Reis, Viih Tube, Vanessa Lopes, Gabi Versiani, Boca Rosa, Gkay, Luisa Sonza, Any Borges, Flavia Pavanelli… Só mulher bonita”, escreveu uma.

“O João Guilherme pegou a Yasmin Brunet. O que esse moleque deve ter de lábia não está escrito”, pontuou uma segunda. “Eu amo que todo dia alguém fala que o João Guilherme é feio, mas ele continua pegando só as mais gatas do Brasil… Gente ele ficou com a Yasmin Brunet, como assim?”, disse outra.

o joao guilherme pegou a yasmin brunet kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk oq esse mlk deve ter de lábia n tá escrito — jady (@jady_crf) July 19, 2022