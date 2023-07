João Donato: amigos e colegas do músico prestam homenagem nas redes sociais

Mari Gadú, Celso Fonseca e Danilo Caymmi são alguns dos artistas que relembraram da importância do cantor para o Brasil

Amigos e colegas de trabalho do músico João Donato prestaram homenagem compositor na manhã desta segunda-feira, 17, após o anúncio da sua morte, aos 88 anos. João Donato morreu nesta madrugada. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Nas redes sociais, a equipe do compositor publicou o comunicado e afirmou: “sua alegria e seus acordes permanecem eternos por todos o universo.”

Mari Gadú escreveu: “Gratidão por tudo! Beijo imenso na família que tanto gosto”, declarou. O cantor Celso Fonseca pontuou: “Donato é eterno. Que ele descanse em paz.”

“Triste demais, sem chão. Acabei de saber e veio um vazio gigante. Vai fazer muita falta, mestre. Meu abraço e os mais sinceros sentimentos Ivone, Donatinho, amigos e familiares”, destacou o fotógrafo Marcos Hermes.

O músico Danilo Caymmi, em entrevista à Globonews, enfatizou o legado de Donato para a música brasileira. “É lamentável tudo isso para a música popular brasileira. É um ano difícil, perdemos a Gal, a Rita. A minha familia também sente muito […] Está sendo mais difícil pra mim pelo contato próximo Para a música é uma perda enorme.”

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) frisou que “A rã”, uma parceria de João Donato com Caetano Veloso, foi a música de sua autoria mais regravada. No ranking das mais tocadas nos últimos 10 anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública, a liderança ficou com “A paz”, composição em parceria com Gilberto Gil.

“A Lei dos Direitos Autorais (9.610/98) determina que os herdeiros de João Donato continuarão a receber os rendimentos em direitos autorais por suas obras musicais por 70 anos após sua morte (ou de autores parceiros, no caso de músicas feitas em parcerias)”, comentou o órgão.

O Itaú Cultural classificou a trajetória de João como “impressionantemente bonita”. “O Brasil perdeu mais um de seus importantes artistas, que contribui imensamente para a música brasileira e ajudou a torná-la ainda mais conhecida no exterior”, disse o presidente Eduardo Saron.

