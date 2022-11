Jennifer Aniston lembra luta para engravidar e desafios com fertilização frustrada

“Foi um caminho desafiador para mim, o caminho de fazer um bebê. Foram anos e anos de especulação, foi muito difícil”, disse

São Paulo – SP

A atriz Jennifer Aniston, 53, abriu o jogo à revista Allure, como reporta a People, sobre as dificuldades de engravidar quando tinha por volta dos 40 anos. Segundo ela, a imprensa na época especulava uma série de mentiras, o que contribuiu para machucar ainda mais.

“Eu estava tentando engravidar. Foi um caminho desafiador para mim, o caminho de fazer um bebê. Foram anos e anos de especulação, foi muito difícil”, disse.

“Eu estava passando por uma fertilização in vitro, bebendo chás chineses. Eu estava apostando tudo nisso. Eu daria qualquer coisa se alguém me dissesse: ‘Congele seus óvulos. Faça um favor a si mesma’. Você simplesmente não pensa nisso”, emendou a artista sobre a Fiv que não deu certo.

Em 2005, ainda aconteceu a separação dela com Brad Pitt, 58, e, de acordo com ela, mais “mentiras absolutas” foram contadas como se o término fosse resultado do fato de ela não conseguir gerar um filho.

“Era mentira absoluta a narrativa de que eu era apenas egoísta., que eu só me importava com minha carreira. E Deus me livre que uma mulher seja bem-sucedida e não tenha um filho. E a razão pela qual meu marido me deixou, por que terminamos e terminamos nosso casamento, foi porque eu não lhe daria um filho”, comentou.

Hoje, ela se vê aliviada por tudo o que aconteceu. “Eu diria que no final dos meus 30, 40 anos, eu passei por coisas muito difíceis, e se não fosse por isso, eu nunca teria me tornado quem eu deveria ser”, encerrou Aniston.