Jennifer Aniston diz que faz tratamento facial com esperma de salmão

A intérprete de Rachel da série “Friends” disse que esteticista sugeriu o tratamento e que isso a deixou curiosa

Rio de Janeiro – RJ

– Jennifer Aniston, 54, posou para a capa do The Wall Street Journal e, mais uma vez, sua aparência jovial chamou a atenção. Depois de contar em diversas entrevistas que muita água e faz uso protetor solar, a atriz também gosta de recorrer aos tratamentos de beleza caseiros. O mais recente foi com um ingrediente intrigante: esperma de salmão.

Isso mesmo. A intérprete de Rachel da série “Friends”, que teve 10 temporadas na NBC, disse que uma esteticista lh sugeriu um tratamento facial com esperma de salmão e a ideia a deixou intrigada. “Antes de tudo, eu disse: ‘Você está falando sério? Como você consegue esperma de salmão?'” lembrou a atriz em entrevista ao jornal.

Aniston decidiu seguir o conselho da profissional e tem feito o tratamento. Ela comentou que, embora esteja gostando, não tem certeza sobre o impacto real do esperma de salmão na pele, já que também aplica peptídeos no rosto semanalmente. “Esse é realmente uma ‘arma’ contra o envelhecimento da pele”, salientou a artista.

A atriz ainda comentou que detesta alguns “elogios” que recebe com frequência, como o clássico “Você está ótima para a sua idade”. “Isso me deixa louca. Não aguento. É um hábito da sociedade que tenhamos esses marcadores, como: ‘Bem, você está nessa fase, então, para a sua idade…’ Eu nem entendo o que isso significa”, desabafou.