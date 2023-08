Afinal de contas, Larissa Manoela vai ser Mariana em ‘Renascer’?

O papel ficou por conta de Adriana Esteves em 1993 e de acordo com Flávio Ricco, a atriz ainda não recebeu o convite

Gente estou aqui louca, em uma caminhada com minhas amigas no Jardim Botânico me garantiram que a Globo fez o convite para ‘Renascer’, mas Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, que fez ‘Pantanal’, ainda não fez o convite. Ou seja, quem fez foi a Globo, mas cadê a comunicação entre o time? Eu hein, tô louca.

Adriana Esteves, em 1993, ficou com o personagem de Mariana, que era quase que uma ninfeta de Antônio Fagundes. Flávio Ricco disse que não, Bruno Luperia disse que ainda não foi feito o convite, mas a TV Globo quer a atriz no personagem.

Renascer foi uma novela icônica, e levou o nome de Adriana à loucura, afinal a crítica disse que ela não fez bem o seu papel, mas na minha opinião a atriz sempre arrasou em seus trabalhos. Será que Larissa será a escolhida e dará conta do rojão?