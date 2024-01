Jão anuncia show de encerramento de turnê em SP

Artista, natural de Américo Brasiliense, percorre o país até o fim de maio. Jão também está confirmado na próxima edição do Rock in Rio

Folhapress

Gabriele Koga

São Pulo – SP

O cantor Jão anunciou nesta terça-feira, 23, a data de show de encerramento suanova turnê, “Super Turnê”, no Allianz Parque, na região oeste de São Paulo. A apresentação acontece em 18 de janeiro de 2025 e os ingressos estão disponíveis a partir de hoje, às 14h, pelo site da Eventim.

As entradas do tipo inteira custam R$ 150, na cadeira superior, R$ 275, na pista, R$ 290, na cadeira inferior e R$ 490, na pista premium. Também há ingressos referentes à meia, que custam metade do valor, e meia social, com a doação de um quilo de alimento não perecível.

Também é possível comprar uma experiência inferior, o Lobos Vip Package A e B (R$ 930, inteira), com ingressos para a pista premium, credencial vip, entrada antecipada e acesso antecipado à lojinha. Há também as opções Super Club A e B, que custam R$ 990 (inteira) e incluem ingresso para o show no setor especial, credencial vip, entrada antecipada, ecobag, acesso antecipado à lojinha e pôster da turnê.

A setlist passa por todas as fases da carreira do artista e seus quatro álbuns: “Lobos”, com hits como “A Rua”; “Anti-Herói”, do sucesso “Essa Eu Fiz para o Nosso Amor”; “Pirata”, da faixa “Meninos e Meninas”, em que ele exalta sua bissexualidade; e “Gameboy”, de “Super”, seu lançamento mais recente.

O artista, natural de Américo Brasiliense, percorre o país até o fim de maio e faz shows em arenas de Curitiba, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Florianópolis, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Recife, Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, Belém e Manaus. Jão também está confirmado na próxima edição do Rock in Rio.

SUPER TURNÊ

Quando 18 de janeiro de 2025

Onde Allianz Parque – av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca

Preço A partir de R$ 150 (inteira)

Link: https://www.eventim.com.br/campaign/jaosuperturne