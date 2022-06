Jada Smith diz que espera que Will Smith e Chris Rock se entendam

A fala aconteceu durante a abertura do programa Red Table Talk; a atriz disse que espera por uma reconciliação entre ambos

A atriz Jada Pinkett Smith, 50, falou pela primeira vez sobre o tapa que o marido, Will Smith, 53, deu no comediante Chris Rock, 57, após piada dele com a alopecia da esposa no Oscar.

Durante a abertura do programa Red Table Talk, disse que espera por uma reconciliação entre ambos. “Minha esperança mais profunda é que esses dois homens inteligentes e capazes tenham a oportunidade de se curar, conversar sobre isso e se reconciliar. No estado do mundo hoje, precisamos de ambos. E todos nós realmente precisamos uns dos outros mais do que nunca”, comentou.

No programa, Jada ainda destacou que o caso fez com que mais mulheres com a doença a procurassem para se informar e compartilhar suas histórias.

Enquanto esse encontro entre Smith e Rock não acontece, o humorista tem usado da comédia para falar da agressão no Oscar. Ele brincou sobre os efeitos duradouros do tapa durante um show de stand-up, em Londres.

“Estou bem, se alguém está se perguntando, recuperei a maior parte da minha audição”, disse o comediante. Em outra parte do show ele falava: “Não espere que eu fale sobre os touros. Falarei sobre isso em algum momento… na Netflix.”

Após ser agredido por Smith, o comediante viu as vendas de ingressos para o seu show de comédia crescerem vertiginosamente após o incidente. Um dia depois do tapa, o site TickPick, onde os ingressos eram vendidos, informou que interesse do público crescia bastante, surpreendendo a todos.