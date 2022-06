Isabella Santoni curte férias nas águas cristalinas das Maldivas

A atriz compartilhou com seus seguidores nas redes sociais alguns registros dos momentos vivenciados nas ilhas

As ilhas Maldivas têm sido um dos destinos queridinhos dos famosos. Dessa vez, quem está aproveitando as águas cristalinas do paraíso é Isabella Santoni, de 27 anos.

A atriz chegou nesta segunda-feira (13) e está apaixonada pelo lugar. “Nada para reclamar por aqui”, escreveu. No resort, as diárias custam a partir de 3,5 mil reais.

Isabella, que também manda bem no surf, esteve nas Maldivas em 2020. Na época, ela enfrentou a maior onda “da vida”.

Ao lado da amiga Rachel Apollonio, Isabella curte as águas cristalinas das Maldivas, com direito a passeios de bicicleta e mergulho.

Em sua publicação, a atriz recebeu uma série de elogios. “Ai que linda”, escreveu a ex-bbb Hariany. “Minha barbie”, disse Dani Gondim. “Pode me contratar como a melhor fotógrafa”, brincou a parceira de viagem, Rachel.