Isabella Santoni anuncia casamento com empresário Henrique Blecher

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Estrela da série “Dom”, do Prime Video, Isabella Santoni vai casar com o empresário Henrique Blecher. A atriz anunciou que os dois vão oficializar a união em cerimônia íntima no Rio de Janeiro no mês de junho. “Era o passo seguinte natural para algo que tem nos feito tão bem. Queremos construir uma família”.

Santoni contou em entrevista à Vogue desde novembro de 2023, ela estava noiva de Blecher e só no início deste ano que começou a planejar a festa. Ela contou que a lista de convidados já esta pronta, mas evitou dar spoilers com relação ao vestido do grande dia “Vai ser de uma estilista brasileira que é uma grande amiga e por quem tenho grande admiração”, comenta.

O casamento acontece um mês antes de Isabella e Henrique comemorarem seu primeiro ano juntos. “A gente ficou a primeira vez no show do Nando Reis na Marina da Glória, em julho do ano passado. Foi tudo muito intenso e não nos desgrudamos mais”, lembra ela, que já está envolvida com a divulgação da terceira e última temporada de “Dom”. A série com cinco capítulos chega ao streaming no dia 24 de maio.