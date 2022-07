Irmã de Paulo Gustavo comemora aniversário com os sobrinhos 

O humorista morreu em maio de 2021, por complicações em decorrência da Covid-19; Ele ficou internado por quase dois meses

A irmã do ator Paulo Gustavo, Juliana Amaral, comemorou nesta quinta-feira (28) seu aniversário de 42 anos, e compartilhou com seus seguidores um registro ao lado dos sobrinhos, Gael e Romeu, de quase 3 anos.

Na foto, os três aparecem prestes a assoprar as velinhas de um bolo com velas identificando a idade de Juliana. Gael e Romeu são filhos do humorista com o dermatologista Thales Bretas.

“Titia ama muito vocês! Três leões [em emoji] numa foto!”, escreveu Juliana.

Paulo Gustavo morreu em maio de 2021, após complicações em decorrência da Covid-19. Antes de morrer, o humorista ficou internado por quase dois meses em um hospital no Rio de Janeiro.