Irmã de Neymar também é hackeada e invasor manda mensagem para Bruna Marquezine

Pelo Instagram, Rafaella avisou que não usa sua conta na outra rede social

São Paulo – SP

A irmã de Neymar, Rafaella Santos, também foi hackeada na tarde desta terça-feira (28). As mensagens do invasor viralizaram nas redes sociais por enviarem uma declaração para Bruna Marquezine, ex-namorada do jogador. “Te amo, Bru Marquezine”, publicou o perfil. Um post antes avisava sobre a entrada não autorizada: “HACKEAD BY ZESTYX64 E BRICINBURLA$”.



Pelo Instagram, Rafaella avisou que não usa sua conta na outra rede social. “Não sou eu, eu não mexia no Twitter. O que falaram lá é tudo mentira. E do que falaram de que amo fulano… nada é verdade”, garantiu ela.



Mais cedo, ainda na tarde desta terça, o próprio jogador foi vítima do invasor em seu perfil. Nas mensagens, por sua vez, os hackers brincaram e enviaram textos a outros colegas.

No Twitter, a declaração amorosa para Bruna viralizou. “Marquezine, a receita é sal grosso 3 vezes ao dia depois do story da sua ex-cunhada”, escreveu um usuário. “O hacker do neymar perdeu a oportunidade de fazer uma declaração pra Marquezine”, comentou outro.