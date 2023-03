Cristiano Ronaldo jogando no Flamengo? Naldo Benny diz que irá trazer jogador para o time Rubro-negro

Entrevistado em um podcast, o cantor confirmou que é amigo do jogador português e que está ajudando a trazer o astro para jogar no Flamengo.

“Um amigo especial” é assim que o cantor Naldo Benny se refere a sua relação com o craque Cristiano Ronaldo. Durante suaparticipação no podcast do ex-jogador Denilson, Naldo afirmou que foi apresentado ao português e que ajudará a trazer o astro para jogar no Flamengo

Quem apresentou os dois foi o lateral Marcelo, ex-colega do craque no Real Madrid e que está fazendo todo o possível para trazer o português e vê-lo defender as cores do Flamengo.