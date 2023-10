Instagram de Marília Mendonça é desativado após conclusão do inquérito do acidente

A assessoria de imprensa de Marília disse que a desativação da conta aconteceu a partir de um processo de verificação automática que a plataforma faz

O perfil da cantora Marília Mendonça (1995 -2021) foi desativado nesta quinta-feira (5), no dia seguinte ao fim do inquérito do acidente que tirou sua vida. Ao entrar no endereço de sua página, o usuário encontra um aviso que diz que ela não está disponível.

A assessoria de imprensa de Marília disse que a desativação da conta aconteceu a partir de um processo de verificação automática que a plataforma faz. A equipe já acionou a Meta, que está resolvendo o problema. Ainda não há um prazo para o retorno do perfil.

O inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais, que teve conclusão anunciada nesta quarta-feira (4), concluiu que a queda do avião que transportava a cantora Marília Mendonça ocorreu por falha dos pilotos que conduziam a aeronave.

Os pilotos foram indiciados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Como morreram, o inquérito será enviado à Justiça com recomendação de arquivamento, segundo a polícia.