Leo Dias muda Prêmio Marília Mendonça para março de 2024

O jornalista anunciou que o evento que aconteceria no final desse mês teve que ser adiado para o final do terceiro trimestre de 2024.

Meus amores maravilhosos, o jornalista Leo Dias informou que o Prêmio Marília Mendonça teve que ser adiado para o ano que vem. A premiação que leva o nome da cantora, não apenas para homenagear Marília, como também será um grande marco para a música sertaneja. Essa será a primeira premiação do Brasil voltada exclusivamente para a música sertaneja. O seu objetivo é revelar e reconhecer nomes do cenário musical sertanejo, de destacar a importância do gênero e abraçar causas sociais que Marília em vida sempre se dedicou.

O nome e o legado de Marília Mendonça jamais serão esquecidos e por isso a família da nossa eterna Rainha da Sofrência decidiu lançar oficialmente o Primeiro Prêmio Marília Mendonça de música sertaneja que será sediado em Aparecida de Goiânia.

A artista, que já venceu diversos prêmios, agora dará nome a primeira premiação de música sertaneja, o evento contará com os maiores nomes da música sertaneja e será dividido em 18 categorias, sendo elas: Produtor Musical; Revelação; Compositor; Artista Solo Masculino; Artista Solo Feminino; Dupla Masculina; Dupla Feminina; Música do Ano; Hit do Ano; Instrumentista; Show do Ano; Álbum do Ano; Clipe; Projeto Audiovisual; Música Clássica Sertaneja; Artista Clássico Sertanejo; Profissional Sertanejo; e Rodeio/Feira Agropecuária do Ano. A premiação deve acontecer na cidade de Goiânia e chega como outra forma para “eternizar o nome de Marília