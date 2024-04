Hunter Schafer confirma que namorou Rosalía

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A atriz afirmou que teve um envolvimento de cerca de cinco meses com a cantora em 2019 e disse que hoje elas são apenas boas amigas.

“Uma parte de nós quer acabar com tudo isso, e outra parte diz: ‘Não é da conta de ninguém!’, Mas no final é algo que tenho prazer em partilhar. E acho que ela também se sente assim”, disse em entrevista à revista GQ.

As duas são vistas com frequência juntas, passeando, tomando sorvete e fazendo compras. Hunter conta que mantém relações boas com quem já se envolveu romanticamente no passado. “Rosalía faz parte da família, aconteça o que acontecer.”

A atriz atualmente está solteira após namorar o colega de elenco Domicid Fike. Já Rosalía foi vista recentemente aos beijos com Jeremy Allen White, ator da série “O Urso”, depois de terminar um noivado de três anos em julho de 2023.