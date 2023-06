Homem que atirou celular em Bebe Rexha é detido e diz que ‘seria engraçado’ ver cantora atingida

Cantora foi levada ao hospital após cair no chão e ser socorrida pela equipe

O homem acusado de ser o responsável por atirar um celular em Bebe Rexha durante show no último domingo (18) foi preso em Nova York. Ele alegou às autoridades que atingiu a cantora por motivos de divertimento próprio.



Segundo o New York Post, Nicolas Malvagna, 27, se defendeu para a polícia: “eu estava tentando ver se conseguia atingir ela com o celular no fim do show porque seria engraçado”. O suspeito foi preso e acusado de agressão, assédio e tentativa de agressão.



Bebe Rexha foi atingida no olho e mostrou o hematoma em foto em Instagram com legenda “estou bem”. A dona do hit “Im Good” (Blue) foi levada ao hospital após cair no chão e ser socorrida pela equipe, segundo o The Post.



A cantora foi anunciada como atração do festival The Town e se apresentará no dia 3 de setembro em São Paulo.