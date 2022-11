Helena Bonham Carter critica ‘cultura do cancelamento’ e defende Johnny Depp

A relação entre Carter e Depp é de longa data, com eles tendo trabalhado juntos em vários filmes, como A Noiva Cadáver

Em entrevista ao jornal britânico Sunday Times, Helena Bonham Carter saiu novamente em defesa do amigo e ator, Johnny Depp e J.K Rowling, com quem trabalhou na saga Harry Potter, interpretando a bruxa Bellatrix Lestrange. A atriz disse que a justiça foi feita em relação à Depp e, para ela, as pessoas deveriam respeitar a opinião da escritora.

“Ele está bem agora. Totalmente bem”, disse Carter sobre a vitória de Johnny Depp no processo de difamação movido pela ex-esposa, Amber Heard.

A relação entre Carter e Depp é de longa data, com eles tendo trabalhado juntos em vários filmes, como A Noiva Cadáver, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet e Alice no País das Maravilhas. O astro de Piratas do Caribe também é padrinho dos dois filhos da atriz com o diretor Tim Burton.

Bonham Carter defende J.K Rowling

A atriz afirmou ainda que “odeia a cultura do cancelamento” e disse que J.K Rowling “tem sido perseguida” devido a comentários que foram amplamente interpretados como transfóbicos.

“Você bane um gênio por suas práticas sexuais? Haveria milhões de pessoas que, se você olhasse com atenção suficiente para sua vida pessoal, as desqualificava. Você não pode banir as pessoas. Odeio a cultura do cancelamento. Tornou-se bastante histérico e há uma espécie de caça às bruxas e falta de compreensão”, afirmou.

“É horrível, um monte de besteiras. Eu acho que ela foi perseguida. Tem sido levado ao extremo o julgamento das pessoas. Ela permitiu sua opinião, principalmente se sofreu abuso”, disse em referência aos abusos domésticos e agressão sexual que a escritora revelou em 2020.

“Todo mundo carrega sua própria história de trauma e forma suas opiniões a partir desse trauma e você tem que respeitar de onde as pessoas vêm e sua dor”, falou.

“Vocês não precisam concordar em tudo – isso seria insano e chato. Ela não está querendo dizer isso de forma agressiva, ela está apenas dizendo algo de sua própria experiência”, completou

Quando perguntada se os atores da saga que criticaram a postura de Rowling (incluindo Emma Watson, Daniel Radcliffe e Rupert Grint) eram “ingratos”, Bonham Carter disse que eles fizeram isso para “proteger sua base de fãs”.

“Não vou dizer isso. Pessoalmente, acho que eles deveriam deixá-la ter suas opiniões, mas acho que eles estão muito conscientes de proteger sua própria base de fãs e sua geração. É difícil. Uma coisa com o jogo da fama é que há uma etiqueta que o acompanha. Não concordo em falar sobre outras pessoas famosas”, disse.

Estadão Conteúdo