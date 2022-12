Harry e Meghan Markle falam sobre saída da realeza em trailer da Netflix

No trailer, Harry diz, ao ser questionado dos motivos que o levaram a fazer o documentário, que “ninguém vê o que acontece a portas fechadas”

A Netflix divulgou nesta quinta (1) o primeiro teaser -espécie de trailer, porém mais curto- do aguardado documentário “Harry e Meghan”, que mostrará os bastidores do afastamento do príncipe Harry e de sua mulher, Meghan Markle, da família real britânica.

Fruto de um acordo milionário assinado com a plataforma de streaming há dois anos, que prevê outras produções nas quais o casal real estará envolvido, o título terá depoimentos inéditos que ajudarão o público a entender seu lado na mudança brusca do Reino Unido para os Estados Unidos e o abandono de suas tarefas junto à Coroa britânica.

No trailer, Harry diz, ao ser questionado dos motivos que o levaram a fazer o documentário, que “ninguém vê o que acontece a portas fechadas”. “Tive de proteger a minha família”, completa numa aparente alfinetada aos parentes, já que a fala é combinada apenas com fotos suas ao lado de Meghan.

Nas imagens pessoais, que ganham tom dramático em preto e branco, os dois são vistos em momentos de intimidade e descontração, mas também chorando. “Quando há tanto em jogo, não faz sentido ouvir o nosso lado da história?”, questiona Meghan na sequência.

Ainda sem data de estreia, “Harry e Meghan” é fruto de rumores há meses. Alguns apontam, inclusive, que o documentário pode ser lançado de forma surpresa ainda em dezembro, mas o mais provável é que isso aconteçe apenas no ano que vem.

A história de como o relacionamento começou e, enfim, como foi motivo para que o filho do rei Charles 3º deixasse a Coroa foi confiada à diretora Liz Garbus, nas palavras de Meghan, que já disse em entrevistas recentes que o casal não determinou como seria a abordagem da produção.

Garbus já dirigiu episódios de “O Conto da Aia” e o documentário “What Happened, Miss Simone?”, sobre a cantora Nina Simone, também para a Netflix.

Harry e Meghan se casaram em maio de 2018 e decidiram deixar a realeza britânica em janeiro de 2020, sob a justificativa de que queriam “construir gradualmente um novo papel dentro desta instituição”. Desde então, boatos sobre supostos atritos entre eles e outros membros da família se tornaram frequentes.