Gustavo Leão sofre acidente grave com food truck nos EUA

Gustavo é conhecido por novelas como Paraíso Tropical (2007) e Ti-Ti-Ti (2010) e tem se dedicado à gastronomia

Nesta quinta-feira (22), Gustavo Leão sofreu um acidente grave com seu food truck de pizza na Flórida, nos Estados Unidos.



“Estou 100%, nada aconteceu comigo. Mas o meu trailer foi completamente destruído, e ficarei fora por alguns meses”, afirmou o ex-ator em publicação no seu perfil do Instagram.



Conhecido por novelas como Paraíso Tropical (2007) e Ti-Ti-Ti (2010), Gustavo concluiu um curso de gastronomia no Canadá. Desde então ele tem se dedicado à culinária e, hoje, é dono da Dio Santo Pizzeria, uma pizzaria food truck na Flórida.



No Instagram, Gustavo disse: “Estou seguro, em casa com a minha família. Poderia ter sido muito pior, mas eu sei que tem alguém me protegendo o tempo todo. Todo dia é um novo início, é hora de recomeçar e voltar mais forte! Vejo vocês em breve! Vou continuar na gastronomia, não vou deixar a Dio Santo morrer. Prometo!”.



Amigos comentaram na publicação: “Guuuu! Que bom que você tá bem, amigo. Estamos torcendo pela sua volta o mais rápido possível”, disse Rômulo Estrela.



Maria Gadu também comentou: “Guuuu!!! Graças a Deus tá tudo bem com você!! Que tudo se ajeite rápido”.

Informações: Folha de S. Paulo