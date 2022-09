Gustavo Corasini, de ‘Pantanal’, tem alta após acidente

O ator mirim Gustavo Corasini, 12, recebeu alta nesta quinta-feira (1), após ter sido atropelado e passar por cirurgias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Na noite desta quarta (31), Fernanda Monique, mãe do artista, informou que ele teve alta da parte clínica e aguardava a liberação do cirurgião ortopedista.

Na manhã desta quinta, outro comunicado foi compartilhado nos Stories do perfil do ator, e dizia: “estamos na ansiedade pela tão esperada alta médica para irmos embora”.

“Foram nove dias difíceis, de dores, sofrimento e medo, mas também de muita gratidão. Gratidão pelo milagre que recebemos, pelo renascimento do meu menino”, continuava o comunicado, que agradeceu todo o apoio que a família recebeu desde o acidente.

Corasini, que deu vida ao personagem Tadeu na primeira fase da novela “Pantanal” (Globo), está internado no Hospital Santa Marcelina, na zona leste de São Paulo, desde que foi atropelado na tarde do dia 23 de agosto. O ator da novela de Bruno Luperi estava enfeitando a calçada do condomínio onde mora, quando ele e um amigo foram checar um pedreiro que havia caído na casa da vizinha.

“O resgate foi socorrer e eles, curiosos, foram ver o que tinha acontecido. Uma moradora foi tirar o carro do lugar para dar passagem e se perdeu no câmbio automático e atropelou os meninos”. Gustavo quebrou o braço, a perna e ainda fraturou a bacia, já seu amigo, Eduardo, não resistiu e faleceu.