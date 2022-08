Grazi Massafera nega romance com Medina após vídeo dele com gato

Internautas disseram que o felino é da atriz e cogitaram affair com surfista

A atriz Grazi Massafera, 40, desmentiu os rumores de que está vivendo um romance com o surfista Gabriel Medina, 28. Os boatos começaram após o surfista, que está no Rio de Janeiro, compartilhou um vídeo no stories do Instagram fazendo carinho em um gato parecido com o da atriz.

No sábado (27), Grazi usou os stories do Instagram para negar o romance e explicar que tem dois gatos. Segundo ela, um dos gatos gosta de ficar em casa grudado nela, mas o outro costuma passear pela vizinhança, no bairro de São Conrado, zona sul do Rio, onde a atriz mora.

“Vocês que gostam de uma fofoca parem de me marcar em coisas sem pé nem cabeça, que eu não gosto. Que meu gato está passeando na rua, deixa ele passear porque ele gosta também”, disse Grazi no vídeo.

A atriz também compartilhou uma mensagem enviada a uma vizinha dizendo que o gato já tinha voltado para casa. “O gato fujão já está de volta em repouso no seu lar. Sim! Ele dá as voltas dele”, escreveu Grazi. “Os gatos gostam e eu comecei a deixar recentemente pois notei que ele ficou mais calmo.”

Medina curte temporada no Rio de Janeiro após ficar fora do Mundial de Surf devido a uma lesão no joelho. Ele tem aproveitado a vida de solteiro na cidade e aproveitado para surfar na praia de São Conrado.