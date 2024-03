Grazi Massafera fala sobre cenas de nudez em ‘Dona Beja’

Atriz garantiu que “tem muitas cenas com nudez e sexo” na trama, as quais fizeram sucesso na primeira versão e devem voltar com força nesta

Folhapress

São Paulo – SP

A estreia de “Dona Beja”, a primeira novela do streaming Max, se aproxima, e Grazi Massafera, que fará a protagonista Ana Jacinta, adiantou detalhes importantes sobre a nova versão da obra da TV Manchete. A personagem é uma famosa cortesã do século 19 e foi interpretada por Maitê Proença na primeira versão.

A atriz garantiu à revista Veja que “tem muitas cenas com nudez e sexo” na trama, as quais fizeram sucesso na primeira versão e devem voltar com força nesta: “Tem muitas cenas com nudez e sexo, mas nada é gratuito, estamos contando uma história. Confesso que até eu vou me chocar com o resultado”.

Grazi também diz não temer as comparações com a Ana Jacinta original: “Estou fazendo esse papel em um momento em que eu, como atriz e mulher, me sinto preparada para o desafio”. Ela é icônica, e o imaginário de Maitê como a Beja vai existir para sempre”, disse ela sobre Proença.

A atriz contou ainda que a trama deve abordar temas importantes atualmente, como questões femininas e raciais, ainda que dentro do contexto conservador da história.

Ao contrário deste conservadorismo, as gravações contam com uma novidade: uma coordenadora de intimidade. A profissional é contratada para garantir que as cenas de sexo sejam gravadas de forma respeitosa.

“Foi meio estranho no início. Houve tanta proteção que tivemos até certa dificuldade de gravar nos primeiros dias”, disse ela sobre a presença da coordenadora. “Ter uma profissional desse tipo nos fez ter uma coisa a menos com que se preocupar e uma segurança a mais. É um cuidado que não existia antes”, completou.