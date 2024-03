Porque o transplante de rim do Sertanejo Chrystian foi adiado?

Minha gente, eu acabei de saber por uma amiga que está passando uns dias aqui em casa que o cantor sertanejo Chrystian, da ex-dupla com Ralf teve que adiar seu transplante de rim e o procedimento iria acontecer nos próximos dias. No novo vídeo publicado nas suas redes, ele contou que não realizou a cirurgia porque teve que fazer um procedimento para colocar stents no coração.

“Oi, gente, estou passando aqui para deixar todos os meus fãs, amigos e contratantes tranquilos. Estou me sentindo muito bem. A cirurgia que eu ia fazer dia 11 foi adiada para o final do ano porque tive que colocar dois stents no coração. Esse trâmite e tratamento para fazer a cirurgia vai até o final do ano. Por conta deste tratamento não posso fazer agora a cirurgia”, disse ele.

Mas o artista garantiu que está bem e o transplante acontecerá no momento futuro. “Estou muito melhor que eu estava em questão de saúde e alegria, Deus é bom o tempo inteiro e estou me sentindo muito bem. Quero de qualquer maneira cumprir a agenda de shows e compromissos. Fiquem tranquilos que estou me sentindo muito bem com a proteção divina e da minha amada”, afirmou.

Chrystian foi internado no final de fevereiro para fazer exames pré-operatórios e descobriu que precisava fazer o cateterismo. Assim, o procedimento foi realizado e teve que adiar o transplante. Ele está tomando medicamentos que impedem o transplante.

O cantor precisará fazer o transplante de rim porque foi diagnosticado com rim policístico, uma condição renal em que cistos se desenvolvem no órgão. Apesar de não serem cancerígenos, eles apresentam riscos e sintomas recorrentes. Após o diagnóstico da condição, Chrystian descobriu que sua esposa é compatível e ela concordou em doar o órgão.