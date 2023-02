Grazi Massafera afirma estar investindo no amor

A atriz revela que recebeu convite para voltar à avenida neste ano, mas recusou pois não ia conseguir dedicar o tempo necessário.

Grazi Massafera chegou com a beleza estonteante e investindo no vermelho nos camarotes da Sapucaí, na noite deste domingo (19), no Rio de Janeiro. “Estou confortável na mulher que sou. O look é só um detalhe”, disse.

Será que a cor é um sinal de que a atriz está em um novo relacionamento amoroso? Rumores apontam que ela está ficando com Marlon Teixeira. Questionada, a atriz afirma que não está exatamente solteira.

“Estou ficando, estou conhecendo”, diz, sem citar nomes.

“Acho que a curiosidade é natural, mas acho que as pessoas querem antecipar tudo. Na vida, vivemos cada etapa”.

A atriz revela que recebeu convite para voltar à avenida neste ano, mas recusou pois não ia conseguir dedicar o tempo necessário. “Quase que ia voltar para a avenida. Foi um convite irrecusável, mas não tinha o tempo que a escola merece”.

Em seus próximos projetos, Grazi participa do filme thriller “Uma Família Feliz”, de Raphael Montes, mesmo autor de “Bom dia, Verônica”. Ela afirma que a produção a fez repensar algumas questões com a relação à filha, Sophia, fruto do relacionamento com Cauã Reymond, pois a maternidade “não é fácil”.

“É descobrindo cada fase, ele é um pai muito presente”, conta.