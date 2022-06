Grávida, Isa Scherer mostra barriga e fala quantos quilos ganhou

A campeã do MasterChef 2021 compartilhou com seus seguidores nas redes sociais alguns detalhes da gravidez de gêmeos

Isa Scherer, de 26 anos, compartilhou novamente em suas redes sociais, a barriga de grávida de gêmeos. Alguns cliques foram postados em seu próprio Instagram e outros no do namorado, Rodrigo Calazans. A atriz, que é filha do nadador Fernando Scherer – o Xuxa -, espera uma menina e um menino com o amado, e ainda não revelou os nomes.

Nos stories, ela ainda foi questionada sobre o peso atual, já que está grávida de 6 meses de dois bebês. Tranquila, ela revelou que entre 8 e 10 quilos.

Recentemente, ela contou que o barrigão afeta a maneira como toma sol. À beira da piscina, a futura mamãe explicou a maneira encontrada: “Estou muito feliz em conseguir tomar sol de costas. Isso só é possível de um jeito: colocando uma toalha dobrada embaixo do quadril”.