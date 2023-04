Globo faz cortes no jornalismo do Rio de Janeiro e demite repórteres veteranos

A reportagem procurou a Globo que enviou um comunicado confirmando as demissões

Rio de Janeiro – RJ

A Globo demitiu um grupo de pelo menos 10 profissionais da área de Jornalismo do Rio de Janeiro nesta terça-feira (4). Os repórteres Marcelo Canellas, Eduardo Tchao, Flávia Jannuzzi, Luciana Osório e Mônica Sanches, além de um dos diretores do Fantástico, Jorge Espírito Santo, são alguns dos funcionários dispensados, fora produtores e editores dos telejornais da casa. Todos os demitidos estavam trabalhando normalmente até serem informados da demissão.



“A minha última aparição, minha ultima narração numa reportagem da TV Globo. Foram 37 anos trabalhando nas Organizações Globo. Nessa ultima matéria uma característica sempre presente durante toda minha carreira – 27 anos só na TV- sempre produzi minhas histórias”, começou Eduardo Tchao confirmando a sua saída da emissora nas redes sociais. “Entendo a mudança de estratégia da emissora. Quer economizar. O que fazer? Me emocionei com algumas ligações de amigos da redação. Mas a vida segue. Existe vida fora da TV Globo”, escreveu o repórter.



A reportagem apurou com um dos demitidos que a empresa alegou a dispensa dos jornalistas como uma medida da reestruturação da folha salarial. “A maioria deles tinha mais de 20 anos de casa e os salários mais altos. Todo mundo já desconfiava que vinha uma lista grande, mas é sempre surpreendente”. Em março, a Globo já tinha demitidos vários nomes da área esportiva como Cléber Machado, Jota Júnior, Sandro Meira Ricci, Ana Helena Goebel e Fernanda Colombo.



A reportagem procurou a Globo que enviou um comunicado confirmando as demissões. “A Globo tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução. Seus resultados refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios. Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento.”