Barbie Ferreira, a Kat de ‘Euphoria’, explica por que saiu da série

Kat Hernandez enfrenta problemas de autoestima e aceitação no seriado, mas a personagem pouco evoluiu, de acordo com a atriz

São Paulo – SP

A atriz Barbie Ferreira, conhecida por ter vivido Kat em “Euphoria”, falou sobre os motivos de ter deixado a série após duas temporadas. Em entrevista ao podcast Armchair Expert with Dax Shepard, a artista falou sobre os boatos de que teria tido atritos com o showrunner Sam Levinson e explicou que a saída foi uma “decisão mútua”.



Kat Hernandez enfrenta problemas de autoestima e aceitação no seriado, mas a personagem pouco evoluiu, de acordo com a atriz. “Acho que não havia um lugar para ela ir. Até havia possibilidades, mas não acho que teria se encaixado na série”, apontou.



Além disso, reforçou que ela poderia “ficar apagada”: “Não sei se isso faria justiça a ela, e acho que ambas as partes [Levinson e ela] sabiam que eu realmente não queria ser apenas a melhor amiga gorda.”

Segundo Barbie, foi “uma luta” encontrar a continuação para Kat. “Foi realmente doloroso assistir e ver os fãs ficarem chateados”, lamentou ela.



“Euphoria” já teve sua terceira temporada confirmada, mas ainda sem previsão de estreia.