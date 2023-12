Globo de Ouro anuncia comediante Jo Koy como apresentador de 2024

Jo Koy é conhecido por suas aparições no Chelsea Lately, um talk show comandado pela comediante Chelsea Handler

Folhapress

São Paulo – SP

Uma das maiores e mais esperadas premiações de cinema e televisão do mundo, o Globo de Ouro anunciou nesta quinta-feira o ator e comediante americano Jo Koy como apresentador da 81ª edição do prêmio, que acontece em 7 de janeiro.

Apesar da lista de produções indicadas ter sido divulgada há dez dias, o nome de quem conduziria a premiação gerou burburinho após os comediantes Chris Rock, Will Arnet e Ali Wrong terem recusado o convite, segundo a CNN.

Jo Koy é conhecido por suas aparições no Chelsea Lately, um talk show comandado pela comediante Chelsea Handler.

“Estamos empolgados em ter Jo como apresentador do Globo de Ouro e trazer sua energia contagiante e humor acessível para dar início à temporada de premiações de Hollywood”, disse Helen Hoehne, presidente da premiação, em comunicado.

Esta é a primeira vez que o comediante assume a apresentação de uma grande cerimônia. “Subi em muitos palcos ao redor do mundo em minha carreira, mas este será especial. Estou muito animado por apresentar o Globo de Ouro este ano. Este é o momento em que posso deixar minha família filipina orgulhosa”, disse Koy.

A edição de 2024 da cerimônia será a primeira desde que a Dick Clark Productions e a Eldridge Industries adquiriram os direitos da extinta Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, a HFPA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Dentre as mudanças, o Globo de Ouro expandiu seus votantes, com um quadro que é composto por 47% de mulheres e 60% dos participantes pertencentes a algum grupo de diversidade, e adicionou categorias para comediantes de stand-up, com Chris Rock e Ricky Gervais entre os indicados.

No dia 11 de dezembro a premiação anunciou os indicados, o filme com mais indicações foi “Barbie”, seguido por “Oppenheimer” e a série “Succession”.

A expectativa é que a cerimônia seja o pontapé inicial para a enxurrada de premiações de 2024 e possa dar aos indicados um impulso na corrida por demais premiações como o Oscar.

No início deste ano, Jerrod Carmichael comandou a cerimônia após críticas a premiação pela falta de diversidade. O comediante não poupou acidez à instituição, falou das dificuldades de ser negro na indústria e tirou sarro da presidente do Globo de Ouro.