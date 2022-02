Giulia Be assume namoro com Conor Kennedy, ex-namorado de Taylor Swift

Apesar de a artista publicar fotos em clima de romance, a informação foi confirmada pelo site F5 com a assessoria de imprensa de Giulia.

A cantora brasileira Giulia Be, 22, assumiu em suas redes sociais o namoro com Conor Kennedy, 27, ex-namorado de Taylor Swift e sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy (1917-1963).



Giulia celebrou o Valentine’s Day na segunda-feira (14) e resolveu escancarar o romance. Conor nasceu em Nova York e é filho do apresentador de rádio, ativista e advogado ambiental Robert F. Kennedy Jr e da arquiteta Mary Richardson.



Conor e Taylor se relacionaram no ano de 2012 e na ocasião escutavam críticas por ela ser quatro anos mais velha.

Fãs também especulam até hoje que as músicas de Taylor “Begin Again” e “Starlight” tenham sido feitas para ele.



Giulia já passou por problemas de fake news nas redes sociais com a propagação de histórias sobre um possível relacionamento dela com o cantor Luan Santana, 30, em outubro de 2020. Na época, os dois lançaram a música e o clipe de “Inesquecível”.



“Essa história, maior do que eu ou Luan, reflete uma sociedade brasileira absolutamente machista”, disse ela na ocasião. “Fui envolvida em uma narrativa distorcida e foram coisas que eu simplesmente não estava pronta ainda para lidar na época.”

Naquela mesma época, Giulia afirmava que por conta desses rumores que seu namoro com o modelo Eduardo Chady chegou ao fim. “Não cabe a mim comentar o relacionamento de outras pessoas. O meu namoro não aguentou a tudo isso, terminei tem algumas semanas, pois acho que a pessoa que a gente escolha amar não merece toda essa destilação de ódio. Toda essa criação e especulação abalando algo que era para estar sendo vivido a dois”, disse.



Giulia também reforçou dizendo que nunca existiu traição e “talaricagem”. Ela e Luan se tornaram apenas bons amigos e companheiros profissionais. “Fiz um trabalho com Luan, sendo esse o primeiro feat [parceria] da minha carreira. Fiquei muito animada, muito feliz por estar num projeto com um artista que sempre admirei, que provou além do seu talento ser também um ser humano incrível”, disse a cantora.