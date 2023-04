Geraldo Luís publica mensagem motivacional após se tornar repórter na madrugada

Publicação acontece na mesma semana em que ele se tornou repórter na madrugada no mesmo quadro em que atuou como apresentado

O apresentador Geraldo Luís publicou um vídeo com mensagem motivacional para os seguidores, nesta quarta-feira (19). Ele possui carreira extensa na Record e, até março de 2022, comandou o programa matinal Balanço Geral Manhã.



A publicação acontece na mesma semana em que ele se tornou repórter na madrugada no mesmo quadro em que atuou como apresentador -a primeira reportagem dele foi exibida no início da semana. Na emissora, Geraldo também já foi apresentador do programa Domingo Show, programa de auditório da casa.



“Não se abandone no caminho da sua luta. Estou passando para dizer que você é muito importante, não desista jamais de você. A caminhada faz parte, viemos para cá para uma grande caminhada e uma grande aprendizagem. Haja o que houver não desista de você, a cada dia que passa creia mais. Não se decepcione”, falou.



Em entrevista ao TV Fama no final de semana, Geraldo disse que tem poucos amigos na televisão pois as pessoas só querem manter um relacionamento na melhor fase da vida.



“Quando você está por cima na televisão, é igual jogador de futebol enquanto está fazendo gol, enquanto está no Barcelona, está rolando. Aí você sai do Barcelona e vai pro XV de Piracicaba, aí eu quero ver se as pessoas vão te ligar”, afirmou. E continuou, ao falar sobre a carreira: “A nossa vida na televisão é muito instável, hoje você está no ar amanhã você está fora. Eu falo que sou um funcionário da televisão. Quem tem talento, tem que brilhar”.