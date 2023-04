Descubra quem é Matheus Gabriel, o ‘Galã do Sertanejo’ e novo affair de Maiara

O cantor está sendo apontado como o novo affair da sertaneja, após ter sido flagrado nos bastidores do palco em que a dupla se apresentava.

Amores, a essa altura do campeonato todos vocês já estão sabendo sobre o novo suposto affair da cantora Maiara, da dupla Maiara e Maraisa, que finalmente largou saiu dessa vida de ‘chuta o balde e busca o balde’ com o cantor Fernando Zor, da dupla Fernando e Sorocaba, e resolveu seguir em frente.

Mas, afinal, vocês sabem quem é que está sendo apontado como o novo amor da cantora? Não? Então continuem aqui que eu vou contar para vocês!

Conhecido como ‘Galã do Sertanejo’, o cantor e compositor sertanejo Matheus Gabriel, possui cerca de 129 mil seguidores no instagram e grandes hits nas plataformas de streaming, como Beijo Vagabundo, Respira, Multa de Condomínio, Made in Coração e O Resto Nem Foi Beijo.

Além de um ótimo cantor, ele não é qualquer compositor não, viu? O gato já compôs músicas para grandes nomes do nosso sertanejo, como a música “Dá Intimidade pra Ver”, da icônica dupla Israel e Rodolffo.