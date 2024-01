‘Galera do mal está iludindo ela’, diz Dado Dolabella sobre Wanessa no BBB

Dado Dolabella ficou incomodado após Rodriguinho mentir para Wanessa e Yasmin sobre não ter falado do corpo da modelo

Folhapress

São Paulo – SP

Dado Dolabella usou as redes sociais para defender a namorada Wanessa Camargo no BBB 24 (Globo). O artista se revoltou com a postura de Rodriguinho com a cantora.

Dado Dolabella ficou incomodado após Rodriguinho mentir para Wanessa e Yasmin sobre não ter falado do corpo da modelo. “Essa parte é a que fico mais agoniado, querendo entrar na TV”, anunciou em um post no Instagram.

O ator afirmou que a parceira está sendo iludida na casa. “Lá dentro, ela não vê o que a gente vê aqui fora, como nesse diálogo ficou claro, como a galera do ‘mal’ está iludindo ela lá dentro!”, ressaltou.

Ao ser confrontado pelas sisters, Rodriguinho disse que não se lembrava da situação. No papo, ainda declarou: “Eu não falei nada. Tenho certeza”.