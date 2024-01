Lucas Guimarães revela que Carlinhos Maia estava fedendo no primeiro encontro

O influenciador também confessou que esse ocorrido quase fez com que ele desistisse do atual marido, naquela época.

Genteee, eu tô passada! Jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Nesta terça-feira (16) o influenciador Lucas Guimarães que atualmente é casado com o também influenciador Carlinhos Maia, utilizou as suas redes sociais para relembrar como foi o primeiro encontro do casal.

Porém, o que mais chamou a atenção do público foi Lucas ter revelado que, durante o seu primeiro encontro com Carlinhos, o seu atual marido estava fedendo, o que quase fez com que ele desistisse do boy.

“No primeiro dia que conheci Carlinhos ele tava fedendo a suvaco, não consegui ficar com ele, tava com muito CC. Eu dei uma broxada real, mas depois ele me contou que tinha esquecido de passar desodorante e quando fui ficar com ele novamente ele tava super cheiroso”, revelou Lucas.

Por fim, o influenciador ainda brincou: “As vezes você perde o amor da sua vida achando que ele é fedorento quando na verdade esqueceu só de passar desodorante”.