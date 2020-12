Gabi Martins grava DVD em São Paulo com as participações de Tierry, Japinha Conde, Jorge, e Matheus e Kauan

PUBLICIDADE

Para abrilhantar a noite e a gravação, Gabi Martins recebeu vários artistas, entre eles, a dupla Matheus e Kauan, Ferrugem e Japinha Conde, que gravou recentemente clipe com Felipe Araújo. Além dos convidados especiais no palco, presenças ilustres estiveram na plateia, como as ex-BBBs Gizelly Bicalho e Marcella McGowan.

Ao longo da gravação, Gabi fez quatro mudanças de figurino: na música gravada com Ferrugem, combinou bota de cano curto prateada com um longo no mesmo tom metalizado. Em seguida, surgiu com casaco oversized e botas over-knee. Quando protagonizou um dueto com Jorge, dupla de Mateus, estava com um vestido com estampa zebrada, e ao dividir palco com Japinha Conde, surgiu em look all black com short bordado, top tipo espartilho, blazer curtinho, ankle boots e luvas.

Oficialmente solteira desde o término de seu relacionamento com Guilherme Napolitano e em meio a rumores de que estaria se relacionando com o cantor Tierry, Gabi gravou uma música de mão dadas com o suposto affair.

Confira!