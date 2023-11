Fundação Matthew Perry é criada para ajudar na luta contra dependência química

No livro “Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível”, o ator narra os detalhes dos problemas que teve com dependência química

São Paulo-SP (Folhapress)

Uma fundação em homenagem ao ator Matthew Perry, morto na semana passada, aos 54 anos, foi criada para ajudar pessoas que lutam contra a dependência química. “Com o mesmo compromisso duradouro de Matthew Perry em ajudar outras pessoas que lutam contra a dependência química, embarcamos em uma jornada para honrar seu legado”, diz a fundação, em uma nota divulgada nesta sexta-feira (3).

Perry morreu no sábado, aos 54 anos, em sua casa em Los Angeles. Durante dez anos, ele interpretou Chandler Bing, na sitcom “Friends”, que rendeu a ele uma indicação ao Emmy em 2002.

No livro “Amigos, Amores e Aquela Coisa Terrível”, lançado no início deste ano, o ator narra os detalhes dos problemas que teve com dependência química durante as gravações da série.

Para gravar a sétima temporada do seriado, por exemplo, o ator tomava 55 comprimidos de Vicodin, um analgésico à base de opioides em que era viciado. Ele teve problemas também com outras substâncias, como o álcool, que começou a consumir com frequência aos 18 anos.

“Quando eu morrer, não quero que ‘Friends’ seja a primeira coisa a ser mencionada, e sim como eu tentei ajudar os outros”, disse o ator durante entrevista no ano passado. “Vou viver o resto de minha vida provando isso. A dependência química é poderosa demais para ser vencida sozinha. Mas juntos, um dia de cada vez, podemos vencê-la.”