Fora do BBB 23, Fred diz que vai adotar novo nome

Em conversa nas redes sociais, Fred revelou que o período no BBB 23 o fez refletir sobre si mesmo, o fezendo juntar “Bruno” ao nome artístico

São Paulo – SP

O ex-BBB Fred foi parar nos Trendings Topics do Twitter nesta quinta-feira (30) após contar nas redes que quer adotar um novo nome. O jornalista quer ser conhecido como “Fred Bruno”, uma mistura do nome artístico e do nome real.



Em conversa nas redes sociais, Fred revelou que o período no BBB 23 o fez refletir sobre si mesmo, o fezendo juntar “Bruno” ao nome artístico. “O Fred só é o que é por conta de toda trajetória do Bruno, do que o Bruno batalhou. O Fred ajuda a realizar os sonhos que o Bruno batalhou tanto para que fossem realizados”, disse.



O nome artístico foi dado por que o apresentador foi considerado parecido com o ex-jogador do Fluminense de mesmo nome. Já no programa, “Fred Bruno” era usado para o diferenciar do participante Fred Nicácio.



Já os internautas não aceitaram nem um, nem outro. Nas redes sociais, a maioria dos usuários diz que “Fred Desempedidos” é o melhor nome dado ao ex-BBB. “Alguém avisa ao Fred Desimpedidos que o sobrenome dele é Desimpedidos, e não Bruno”, desse um usuário de Twitter. A referêcia é ao canal no youtube de conteúdos sobre futebol que Fred apresenta.



“Boco Roso” também é mais um nome adorado pelo público, que associa Fred ao relacionamento com Bianca Andrade, conhecida como “Boca Rosa”. A influencer chegou a se referir à família formada por ela, Fred e Cris, filho do ex-casal, como “Boca Family”.