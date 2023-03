Bia Miranda afirma que está apaixonada por DJ Buarque: “Me conquistou com a sua pureza”

Vale lembrar que faz apenas dois dias que a ex-Fazenda terminou o seu noivado com Gabriel Roza.

Amores, eu sei que esse pessoal da internet supera bem rápido os seus relacionamentos, mas igual a essa eu nunca tinha visto não, nu! Após apenas dois dias de ter anunciado o fim de seu relacionamento com o seu ex-noivo Gabriel Roza, a ex-Fazenda e neta da icônica Gretchen Miranda, Bia Miranda revelou que já tem um novo affair.

Durante sua pequena participação no podcast “Fala, Levado”, ao lado do DJ Buarque, a influenciadora falou sobre a sua ligação com o novo affair. Bia revela que já trocava algumas mensagens com o DJ, mas afirma que só decidiram ficar após o seu término com Gabriel.

Por fim, com uma carinha de felicidade, a neta de Gretchen confessa que se encantou por Buarque e afirma que está apaixonada pelo artista.

“O Rafael [Buarque] me conquistou com a pureza dele, com a simplicidade dele e eu estou apaixonada. É isso”, finalizou a influencer.